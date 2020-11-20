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Как в России будут расселять аварийное жилье

22:28
  • пятница
  • 20 ноября 2020

Посвященный этому закон прошел первое чтение в Госдуме

На этой неделе из Госдумы пришла отличная новость для миллионов людей, которые до сих пор мучаются в непригодных для проживания помещениях. В первом чтении был принят проект закона о комплексном развитии территорий и сносе аварийного жилья. Окончательно он должен быть одобрен до конца года и тогда  переселение людей в нормальное современное  жилье пойдет заметно быстрее. Причем, только с их безусловного согласия.

У этих жителей города Изобильный в Ставропольском крае разве что коммунальных проблем в изобилии. В свой подъезд входят с опаской. В любой момент на голову может что-то упасть. Ульяновская область. Регион другой – проблемы те же. В квартирах холодно, воду подают с перебоями, с электричеством вечные неполадки. При этом счета за коммуналку жильцы оплачивают полностью и регулярно.

Квартиры в этих бараках люди получили 30 лет назад как временное жилье. С тех самых пор и ждали расселения. Вокруг ведь уже успели вырасти многоэтажки – жизнь кипит. Ну а здесь время словно остановилось.

"Сегодня эти дома служат не столько кровом для своих жильцов, сколько проблемой. А сколько таких кварталов в целом по стране. Оставлять людей наедине с этой проблемой нельзя", - отметил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Впрочем, и решить ее полностью у регионов денег нет, не скрывают сами губернаторы. Не хватит собственных средств, денег из фонда капремонта и даже федеральных субсидий. В Архангельской области, например, на программу расселения ветхого и аварийного жилья в бюджете заложено 22 миллиарда рублей, но только по приблизительным подсчетам нужно в три раза больше. Без частных инвестиций не обойтись.

И все же есть в России место, где проблему ликвидировали в прямом смысле слова. Поселок Жатай в Якутии стал единственным в нашей стране муниципалитетом, где не осталось аварийного жилья. В этих коробках - вся жизнь, шутят Варнаковы, готовясь к переезду.

"Пришла с навигации, зазимовала здесь, так и осталась, проработала в Жатае 40 с лишним лет, вот так и живу", - говорит Галина Варнакова. Соседи уже обживают новые квартиры. Как и полагается, почетную миссию первой войти в новый дом доверили кошке.

За жителей Жатая, конечно, можно порадоваться. Только вот долго ли продержится статус поселка без аварийного жилья, неизвестно. Эксперты констатируют в целом по России 44% жилых домов старше полувека, а значит, чем дальше, тем больше домов будут признаны непригодными для жизни. Решать проблему нужно комплексно, буквально на пальцах объясняет профильный вице – премьер Марат Хуснуллин.

"Представляете, как, мы должны здесь красный дом снести и на его месте построить точечный дом, создав неудобства для всех граждан вокруг. Снесли следующий дом - должны еще один построить, но на самом деле в жизни это очень плохо. Во-первых, это труднореализуемо, во-вторых, это не нравится всем жителям и, в конечном итоге, мы не получаем цель, мы не получаем качественной городской недвижимости с комфортной городской средой", - рассказал заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

Это, кстати, снимет уже наболевшую проблему точечной застройки. Строить нужно быстрее, больше привлекая частные инвестиции – вот, пожалуй, ключевые критерии законопроекта "О комплексном развитии территорий", который Госдума рассмотрела в первом чтении. Фактически регионам дается новый механизм решения проблемы расселения из ветхого и аварийного жилья. На его месте появятся целые кварталы с инфраструктурой. Причем, не где-то в "чистом поле", а в местах, куда уже подведены все коммуникации. Размер и границы участка, согласно законопроекту, будут определять регионы. Ну а все спорные вопросы парламентариям предстоит обсудить в основном - втором чтении.

"Нам важно, чтобы законопроект решал проблемы граждан и в этой связи мы не имеем право на ошибку", - отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

И важное условие здесь - "добровольность". Регионы сами будут решать, входить в программу или нет. Распространяться она будет как на аварийные дома, так и дома в предаварийном состоянии. Их жителям предстоит проголосовать. Для положительного решения нужны голоса 2/3 собственников. В таком случае жильцам расселяемых домов будет предоставлено новое равноценное жилье или выплачена компенсация по рыночной стоимости. 

"Данный закон на двух этапах защищен. Первое это - собрание собственников. Второй этап - публичные слушания, публичные слушания по градостроительным решениям никто не отменял. Можно, конечно, ничего не делать еще год, два, три, пять - просидеть, но у нас каждый год в стране какие-то дома рушатся и, просто не принимая закон, дома, которые, кстати, аварийными не признаны формально, а люди -то гибнут в этих домах", - заявил Хуснуллин.

Ведь, только по приблизительным подсчетам, свои жилищные условия благодаря новому механизму смогут улучшить 6 миллионов россиян. Коммунальных проблем у жителей Изобильного, Ульяновска, да и многих других российских городов, в конечном итоге, станет меньше. А гордым статусом муниципалитета, где вообще не осталось аварийного жилья, сможет похвастаться не только маленький якутский Жатай.

Матвей Шестаков, "В центре событий", "ТВ Центр".

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