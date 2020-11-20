"Перед законом все равны": по России прокатилась волна громких задержаний чиновников

Следствие не обращает внимание на должности и регалии

Сразу несколько громких уголовных дел на неделе. Включая задержание Михаила Меня, в недалеком прошлом губернатора Ивановской области и министра строительства, а ныне аудитора Счетной палаты. Это по статусу, возможностям и полномочиям настолько серьезно, что за привлечение Меня в качестве обвиняемого голосовал Совет Федерации, кстати, единогласно. Генпрокуратура подозревает Меня в хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области. На этой же неделе правоохранители занялись и другими высокопоставленными чиновниками. Занялись очень серьезно и не обращая внимания на регалии.

В наручниках Михаил Мень входит в зал Басманного суда Москвы. Следствие не стало просить ареста, мера пресечения звучит как "запрет определённых действий". То есть подозреваемый уезжает уже домой, где должен оставаться до 18 января. Без телефона и интернета, но с возможностью выходить на улицу на два часа в день. Всё это из-за событий почти десятилетней давности. В те времена Михаил Мень возглавлял Ивановскую область.

"По версии следствия, в 2011 году, будучи губернатором, Мень совместно с бенефициарами группой компаний Продо организовал преступную группу в целях хищения бюджетных денежных средств", - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В эту же преступную группу, по версии следствия, входил Павел Коньков. Он тоже бывший губернатор Ивановской области, занял пост после Меня. А в 2011-м был замом главы региона. В прошлом году Конькова задержали и, как писала пресса, под статью подвели его куры. Из, прямо сказать, небогатого областного бюджета на поддержку одной птицефабрики "Ивановский бройлер" выделили более 700 миллионов рублей, взяв их в кредит. А спустя сутки деньги растворились через сеть подставных фирм. Без губернатора, по данным следствия, организовать такое было невозможно, и Коньков, как заявил генпрокурор, дал показания на своего бывшего руководителя.

Генпрокурор оказался в Совете Федерации, потому что сейчас Михаил Мень занимает пост аудитора Счётной палаты. Люди на этой должности обладают неприкосновенностью. Впрочем, Верхняя палата парламента единогласно разрешила следствию проводить свою работу. И, как оказалось, материалы уголовного дела были представлены в Совфед заранее - то есть решение принималось взвешенно.

"Достаточно внимательно мы с ними ознакомились, с этими материалами. Знакома Валентина Ивановна Матвиенко. Мы задавали вопросы необходимые по этим материалам и получили тоже не менее убедительные ответы", - рассказал сенатор Андрей Клишас.

А убеждать сенаторов было в чём - Михаил Мень до сих пор являл образ человека, который нарушить закон не может по определению. Ведь он сын священника Александра Меня - для многих морального авторитета позднесоветского времени.

И при этом мальчику из религиозной семьи в советские времена разрешили сниматься в кино. Совсем юным, Михаил Мень прошёл пробы, опередив несколько тысяч десятилетних мальчиков и получил главную роль в фильме "Денискины рассказы". Сыграв вместе с Юрием Никулиным и Марианной Вертинской. Творчеством он занимается и сейчас - играет в музыкальной группе, пишет аранжировки. А ещё коллекционирует гитары и редкие автомобили.

В своих соцсетях Мень регулярно публикует и фото, как едет на дачу в Сергиев Посад на электричке и в то же время там много совместных снимков с разными российскими политиками высшего уровня. В послужном списке Меня не только пост губернатора, позже он стал министром ЖКХ, а сейчас, будучи аудитором Счётной палаты, фактически контролирует работу правительства, курируя природопользование и агропромышленный комплекс. Формально Меня пока никто не увольнял.

"К нему всегда относились именно так, как к человеку, который умеет и поговорить, и рассмешить, сам прекрасно поёт, сочиняет, играет на гитаре. Это всегда привлекало всех, кто приезжал к нему в область, и располагало. За счёт этого у него, в общем-то, установились огромные связи с теми людьми, которые работают в федеральных органах власти", - рассказал политолог Марат Баширов.

По сути, Мень состоялся как вполне системный чиновник, у которого были амбиции дальнейшего карьерного роста. Однако теперь ничто не может застраховать от того, что к тебе могут постучаться следователи. Даже спустя почти десять лет срок давности не истёк. То же самое произошло с подмосковным министром Дмитрием Куракиным - у следствия появились основания полагать, что в прошлом, ещё на посту главы департамента имущественных отношений Минобороны, он причастен к махинациям с военным лесом на 2 миллиарда рублей. Куракин задержан - в его доме и на работе прошли обыски.

"Это показывает, что перед законом все равны. Это регулярно демонстрирует федеральная власть, арестовывая людей независимо от того, какой пост он сейчас занимает и сколько времени прошло", - отметил Марат Баширов.

И никакая подушка безопасности уже не спасёт, а, скорее, станет ещё одним доказательством в уголовном деле. Жена бывшего мэра Томска, опасаясь обыска, выбрасывает в окно, возможно, самую дорогую подушку в мире. Внутри документы и банковские карты, на которых более миллиарда рублей.

Против Ивана Кляйна возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, свою вину он не признаёт. Михаил Мень тоже назвал подозрения против себя ерундой. Но за присвоение и растрату 700 миллионов бюджетных рублей, организованную группой лиц, грозит до десяти лет тюрьмы. Этим летом собственники птицефабрики всё до копейки в областной бюджет вернули. Впрочем, достаточно ли этого для искупления вины - решит суд.

Пётр Вершинин, "В центре событий", "ТВ Центр".

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