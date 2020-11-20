Пока мир борется с СOVID-19: человечеству угрожает другой опасный вирус

Внимание к кори в последнее время ослабло

Природа продолжает подбрасывать проблем своему царю. На неделе Роспотребнадзор подтвердил - в Сибири выявлены изменения в структуре коронавируса, которые позволяют говорить о том, что за Уралом формируется его новый, мутировавший вариант. До этой недели считалось, что 99% больных в России - ровно так же, как и в Европе - заражены всего двумя штаммами "короны". Осложняется ситуация тем, что параллельно с пандемией ковида на планете бушуют и другие эпидемии, не менее подчас смертоносные. К примеру, только за прошлый год от кори в мире умерли более 200 000 человек. И эпидемиологи не сомневаются, что в этом году удар, нанесенный из тени коронавируса, будет еще болезненнее. Продолжает мутировать птичий грипп, никуда не делся и грипп обычный. Причем, он тоже мутирует.

Пока весь мир занят борьбой с Ковид-19, давно известный, но от этого не менее опасный вирус может в следующем году унести сотни тысяч жизней. Речь о кори. По данным ВОЗ, из-за пандемии в 26 странах приостановили регулярную вакцинацию. Австралийские ученые подсчитали, что 94 миллиона детей пропустили запланированную прививку от кори.

"Мы пока что не выиграли битву против ковид-19, но в то же время уже проиграли войну против полиомиелита и кори. Слишком много людей пожертвовали своими жизнями. И мы сейчас обязаны использовать эти болезни как повод для восстановления системы иммунизации", - отметил исполнительный директор ВОЗ Майкл Райан.

Ведь даже если пациент выживает, то становится уязвимее перед остальными болезнями. Ученые на неделе выяснили, что корь убивает более 70 процентов антител к другим вирусам. Если в прошлом году от кори умерло 207 тысяч человек, то в следующем жертв может быть намного больше. Из-за экономического спада в странах с низкими доходами прогнозируют проблемы с продовольствием. А недоедание – один из отягчающих факторов, который резко увеличивает риск смерти от кори, особенно это касается детей. Впрочем, в благополучных странах свои трудности.

"Очень сильна антипрививочная кампания в мире. В нашей стране в том числе. Есть люди, которые отказываются просто вакцинировать детей против кори. И подъем заболеваемости при вакцинации говорит о том, что вирус окончательно не исчез. Он где-то в популяции очень редко встречается, но как только оказывается чувствительной к нему прослойка населения, он возобновляет свою активность", - рассказал заслуженный врач России Михаил Каган.

Активность возобновляют и те инфекции, которые казались давно побежденными. В Монголии за этот год уже третий пациент умер от бубонной чумы. Всего заболело 18 человек. Цифры, по сравнению с ковидом или корью, небольшие, но даже единичный случай, по мнению медиков, требует особого внимания. Все дело в высокой летальности. Даже сейчас она достигает 10 процентов. Впрочем, такой печальный показатель – не рекорд среди инфекций и вирусов. Самой опасной в последнее время считается Эбола. В среднем, от нее умирает каждый второй зараженный. По данным ВОЗ, с 1 июня в Демократической Республике Конго от лихорадки погибло 55 человек. На неделе местные власти заявили, что им все же удалось справиться с очередной вспышкой болезни.

Сейчас на разных стадиях готовности существует 4 вакцины от лихорадки Эбола, две из них российские. А вот от нового вируса Чапаре лекарств пока нет. Его открыли в 2004 году, но до недавнего времени считали, что болезнь опасна лишь для животных. На днях в Боливии зафиксировали уже 4 случая заражения людей. Медики сравнивают Чапаре с птичьим гриппом. Больше ста лет он считался неопасным для человека, но в 1997-м все изменилось. Сейчас в разных странах, в основном, в Азии, регулярно фиксируют вспышки, в том числе с летальным исходом. В Южной Корее четвертый случай с начала года. На неделе птичий грипп обнаружили на птицефабриках Швеции и Дании, а также в Бельгии. В Брюгге местные власти отловили всех лебедей.

"Брюгге известен на весь мир благодаря лебедям. Они живут на многих реках и каналах. В городе насчитывается более 120 лебедей. Из-за птичьего гриппа мы вынуждены были поймать всех и изолировать. Это было нелегко", - говорит мэр города Дирк де Фаув.

Меры предосторожности более чем оправданы. Птичий грипп в последние годы неоднократно мутировал. Самый новый высокопатогенный штамм H5N8, который как раз и обнаружили в Корее и Европе, особо опасен для человека. На неделе российские ученые выяснили, что мутирует и ковид-19. Изменения в белке коронавируса обнаружили в 13 регионах России. Впрочем, в данном случае с уверенностью можно сказать – опаснее для человека ковид не стал. Обновился лишь один процент его генома.

"Эти мутации, по счастью, не настолько значимые, чтобы приводить к каким-то антигенным изменениям, то есть к изменениям характеристик вируса, которые могли бы создавать проблемы, как с точки зрения разрабатываемых вакцин, так и с точки зрения вирулентности", - рассказал ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

Безопасная мутация, впрочем, не отменяет опасности самого коронавируса. Чем лучше ученые изучают болезнь, тем больше выясняется неприятных особенностей и последствий.

"Иммунная система выглядит так, как будто болезнь продолжается. Хотя, уже ни температура не высевается, ни вирус. Все выглядит вполне себе благополучно. Тем не менее, ущерб, который наносит эта инфекция иммунной системе, он сглаживается достаточно медленно. То есть со всех сторон, хоть с легочной, хоть с этой. Те, кто перенес эту болезнь в состоянии средней тяжести как минимум, они нуждаются в достойной реабилитации", - отметил Чепурнов.

"Клетки разных органов содержат рецепторы к этому вирусу, он может внутрь этих клеток проникать. Это и почки, и миокард, и желудочно-кишечный тракт в том числе. Известно, что при ковидной инфекции поражается и микроциркуляторное русло, то есть мелкие кровеносные сосуды. Это не только зависит от того, есть ли сопутствующие заболевания, это еще и зависит от многих факторов, которые мы не знаем", - рассказал Каган.

Процесс изучения вируса замедляет нехватка подопытных животных. Многие из них могут быть носителями ковид-19 и даже передавать его человеку. Например, норки, популяцию которых власти Дании вынуждены частично истребить. Нюанс в том, что на самих зверей коронавирус почти не влияет.

"Нет восприимчивого животного, из-за этого сложности с созданием вакцин, созданием препаратов. Обследовать, кроме приматов, не на чем, кроме обезьян. Проводить нормальные полноценные работы, чтобы видно было, как влияет вакцина, можно только на приматах. Ну или на трансгенных мышах, которых сейчас выращивают, но они такие дорогие, как обезьяны, поэтому еще вопрос, что проще", - говорит Чепурнов.

Пока вирус не изучен полностью, медики советуют носить маски и перчатки, соблюдать дистанцию, использовать антисептики и, если нужно, проходить тестирование. Тем более что российские ученые изобрели технологию, которая позволяет обнаружить коронавирус по изменениям кожи. Скрининг проводится онлайн, а это значительно снижает вероятность распространения болезни. Как и сознательное поведение каждого человека. До начала массовой вакцинации – это, пожалуй, самый действенный вклад в борьбу с коронавирусом.

Денис Большаков, "В центре событий", "ТВ Центр".

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