Белоруссия объявила о планах привить российской вакциной 2 миллиона человек

В первую очередь прививку получат наиболее уязвимые группы населения

Вакцинация от COVID-19 в Белоруссии будет проводиться на бюджетной основе. В первую очередь будут привиты представители наиболее уязвимых групп населения. Всего за 2021 год вакцину получат около 2 миллионов человек, заявил и.о. главы Минздрава республики Дмитрий Пиневич.

"Мы будем начинать прививать вакциной от COVID-19, начиная с небольших групп населения. В первую очередь будут прививаться наиболее уязвимые группы населения. В том числе педагогические, медицинские, торговые работники - те, кто имеют широкий объем контактов. Вообще, мы планируем охват до 2 миллионов человек", - цитирует Пиневича агентство БелТА.

Точные сроки начала вакцинации Пиневич пока не называет: по его словам, примерно через две недели белорусская сторона представит России "дорожную карту" – ее можно будет детализировать, когда появится вакцина.

Как сообщалось, белорусский лидер Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину организовать в республике производство вакцины против коронавируса по российской технологии. Позже в Минздраве Белоруссии сообщили, что производство российской вакцины может быть налажено на белорусском госпредприятии "Белмедпрепараты".

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