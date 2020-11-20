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Путин: российские вакцины от коронавируса безопасны и эффективны

17:47
  • пятница
  • 20 ноября 2020

Пандемия обсуждалась на саммите АТЭС

Владимир Путин принял участие в саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Впервые за более чем 30-летнюю историю объединения ежегодная встреча лидеров проходит в режиме видеоконференции. Причина - пандемия коронавируса, передает "ТВ Центр".
Путин дал новые поручения по борьбе с коронавирусом

Борьба с ней, а также поддержка экономики в столь сложных условиях стали главными темами нынешнего форума. Владимир Путин в связи с этим напомнил о своей инициативе по созданию торговых "зелёных коридоров", свободных от ограничений и санкций. Это позволит обеспечить поставки продовольствия и медикаментов тем странам, чьё положение особенно трудное.

В борьбе с коронавирусом Россия готова к объединению усилий с партнёрами. Тем более, подчеркнул президент, нашей стране есть, что предложить в этой сфере.

"Нами накоплен солидный научный и клинический опыт. Хочу напомнить: в России созданы и зарегистрированы две вакцины: "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". Ещё одна, третья вакцина - на завершающей стадии испытаний. Мы с нашими зарубежными партнёрами активно прорабатываем возможности их поставок и локализации производства на местах. Хочу подчеркнуть: обе вакцины отвечают двум важнейшим критериям - они абсолютно безопасны и эффективны. Вопрос только в одном: в том, чтобы наладить массовое производство. В России мы его разворачиваем", - отметил Путин.

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