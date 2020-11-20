Собянин отметил итоги текущей модернизации Морозовской больницы

Мэр поздравил столичных педиатров с профессиональным праздником

Победа над коронавирусом близка и вскоре людям снова станет важно получать медицинскую помощь с комфортом и поближе к дому. Такую мысль высказал Сергей Собянин в своем блоге. В пятницу, посещая Морозовскую детскую больницу, глава города сообщил, что даже в условиях пандемии в Москве уменьшаются показатели детской и материнской смертности и заболеваемости. Медпомощь оказывается в полном объеме. Мэр поздравил медиков с Днем педиатра и выразил уверенность, что условия работы детских врачей будут постоянно улучшаться.

Этот медицинский городок - педиатрический кластер Москвы. В Морозовской больнице маленькие пациенты получают самую профессиональную помощь. С открытием нового корпуса в 2017 году возможности врачей выросли в разы. Шагнули вперед технологии, возросло количество проводимых операций - здесь проводят более 31 тысячи оперативных вмешательств в год.

Отделение трансфузиологии находилось в здании 1902 года постройки. Без него работа больницы невозможна. Ежедневно пациентам 20 отделений переливают кровь и ее компоненты: плазму, эритроциты, тромбоциты. В прежних условиях отделение было совмещено с другим. Гематологическим. Создать криобанк, установить серьезную холодильную установку не хватало площади. Проектом реконструкции они предусмотрены.

В перспективе - работа со стволовыми клетками. "Мы планируем там развить клеточные технологии, которые будут позволять обучать клетки для борьбы с раковыми опухолями", - рассказал главный врач ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" Валерий Горев.

Сергей Собянин, проводя осмотр корпуса трансфузиологии, сообщил, что исторические постройки больницы будут модернизированы.

"Морозовская больница стала флагманом детской помощи. Действительно, те ресурсы, которые мы вложили в этот корпус, по сути дела это новая больница, они себя оправдали. Здесь проводятся уникальные операции, уникальная помощь, которая значительно подняла уровень всей детской помощи в Москве", - отметил Собянин.

В ближайшее время отремонтируют отделение паллиативной помощи детям и лечебный корпус №1. "Должен сказать, что даже в условиях пандемии вся помощь в полном объеме оказывается. Несмотря на сложности, проблемы, тем не менее, вся система, работает без сбоев. Об этом говорят и показатели. Даже в этот период времени снижается младенческая, материнская смертность, заболеваемость, это очень важные показатели", - заявил Собянин.

Несмотря на пандемию, в Москве не прекращается работа по ремонту поликлиник. На своей странице в социальной сети мэр Москвы сообщил, что победа над пандемией коронавируса близка, и скоро москвичи обратят внимание на обновленные амбулатории. Благодаря программе комплексной реконструкции, принятой в прошлом году, 135 зданий получат не только современный функционал, но и соответствующий внешний вид. Ремонт 11 поликлиник уже завершен. В столице проживает более 2 миллионов детей и подростков. И забота о здоровье подрастающего поколения - приоритет московского здравоохранения. В Морозовской больнице, где работает самый большой коллектив детских врачей Москвы, мэр поздравил педиатров с профессиональным праздником.

Эту профессию выбрали 5 тысяч московских докторов. Мэр поблагодарил врачей за их труд и пожелал здоровья.

Анастасия Мартынова, Илья Ушаков и Дмитрий Иванов, "ТВ Центр".

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