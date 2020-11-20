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Вооруженный мужчина взял в заложники 9 человек в центре Тбилиси

16:54
  • пятница
  • 20 ноября 2020

Появились сообщения о людях с гранатами

Вооруженный мужчина держит в заложниках 9 человек в центре столицы Грузии. Как передает телекомпания "Рустави", преступник ворвался в здание микрофинансовой организации в Тбилиси и забаррикадировался в помещении.

Сообщается, что мобилизованы отряды криминальной полиции и спецназа. Позже очевидцы сообщили, что в здание ворвались пять человек с гранатами.

Территория оцеплена полицией. Грузинское МВД ситуацию не комментирует, передает РИА Новости.

Грузинский Первый канал, в свою очередь, сообщает, что в здание одной из микрофинансовых организаций в Тбилиси на проспекте Церетели ворвались пятеро вооруженных налетчиков. Преступники захватили заложников, их число не уточняется

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