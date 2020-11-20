Шесть человек умерли в Якутии после пирушки с антисептиком

Проводятся рейды по магазинам для выявления ядовитого препарата

Число жертв употребления антисептика в Якутии возросло до шести. Состояние еще одного мужчины резко ухудшилось, он скончался. Как сообщили в пресс- службе следственного управления СК России по региону, все шестеро отравились в результате употребления антисептика.

18 ноября компания из девяти человек устроила пирушку в частном доме в селе Томтор Таттинского района. Участники распивали спиртосодержащий антисептик из пятилитровой канистры, купленной в ближайшем магазине.

На следующий день 41-летняя женщина скончалась у себя дома, двое мужчин в возрасте 27 и 59 лет умерли в реанимационном отделении медицинского учреждения. 20 ноября в реанимации умерли мужчины 28 и 69 лет.

Расследование отравления ведет Роспотребнадзор. Специалисты изъяли остаток антисептика из магазина для экспертизы. Идут рейды по другим торговым точкам, аналогичный товар снимают с реализации, передает ТАСС.

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