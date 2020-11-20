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Стали известны детали захвата заложников в Тбилиси (видео)

17:59
  • пятница
  • 20 ноября 2020

Возбуждено уголовное дело по статье о разбое

Полиция Тбилиси обратилась с просьбой к телеканалам прервать прямую трансляцию с места происшествия в центре грузинской столицы. Это необходимо, чтобы обеспечить безопасность заложников и сотрудников МВД. Некоторые телеканалы успели опубликовать видео, снятое через окно офиса микрофинансовой организации.
Вооруженный мужчина взял в заложники 9 человек в центре Тбилиси

В здание, расположенное на проспекте Церетели, ворвался неизвестный мужчина, вооруженный огнестрельным оружием. По данным полиции, в заложниках оказались 9 человек. Как сообщили в МВД Грузии, возбуждено уголовное дело по статьям "Разбой" и "Противоправное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия".

"По имеющейся у нас информации, один вооруженный человек внутри  удерживает девять человек", - заявил журналистам глава патрульной полиции МВД Важа Сирадзе.

В свою очередь, очевидцы происшествия сообщают, что нападавших несколько человек – предположительно, пятеро. В руках у одного из них заметили ручную гранату. Захваченный офис расположен на первом этаже многоквартирного дома, однако жильцов полиция пока не эвакуировала, передает "Интерфакс".

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