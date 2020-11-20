Наталья Сергунина: в Москве работают 122 тыс. технологических компаний

Они обеспечивают работой более миллиона человек

Технологические компании столицы обеспечивают работой более одного миллиона человек. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, в городе работают более 120 тысяч технологических компаний. Данная сфера имеет большой удельный вес в экономике Москвы.

"Благодаря наличию инфраструктуры и комплексным программам поддержки этот сектор продолжает уверенно развиваться", - заявила Сергунина.

Ранее заммэра сообщила, что в 2020 году технологическому бизнесу Москвы одобрены субсидии и гранты на 875 миллионов рублей. Финансовую поддержку получили более 220 технологических проектов.

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