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Наталья Сергунина: в Москве работают 122 тыс. технологических компаний

18:22
  • пятница
  • 20 ноября 2020

Они обеспечивают работой более миллиона человек

Технологические компании столицы обеспечивают работой более одного миллиона человек. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, в городе работают  более 120 тысяч технологических компаний. Данная сфера имеет большой удельный вес в экономике Москвы.

"Благодаря наличию инфраструктуры и комплексным программам поддержки этот сектор продолжает уверенно развиваться", - заявила Сергунина.

Ранее заммэра сообщила, что в 2020 году технологическому бизнесу Москвы одобрены субсидии и гранты на 875 миллионов рублей. Финансовую поддержку получили более 220 технологических проектов.

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