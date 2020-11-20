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Опубликованы требования захватившего заложников в Тбилиси мужчины с гранатой

18:23
  • пятница
  • 20 ноября 2020

Преступник, в частности, требует запрета азартных игр

Опубликовано видеообращение захватившего заложников в Тбилиси мужчины. Видео человека с гранатой опубликовал грузинский телеканал Rustavi 2. Утверждается, что именно он ворвался  в офис микрофинансовой организации в Тбилиси на проспекте Церетели и удерживает 9 человек.

По данным телеканала, преступник находится в состоянии алкогольного опьянения. В руке у него неопознанный предмет, похожий на ручную гранату. Выяснили журналисты и имя мужчины – сообщается, что его зовут Леван Зурабишвили. Мужчина на видео требует, чтобы парламент ввел запрет на азартные игры, понизил процентную ставку за банковские кредиты до 7% годовых, а также повысил размеры пенсий.

В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело по статьям "Разбой" и "Противоправное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия". Здание на проспекте Церетели оцеплено полицией и спецназом. Полицейские попросили телеканалы прервать прямую трансляцию с места происшествия – ради безопасности заложников и сотрудников МВД.

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