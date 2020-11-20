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Российский контингент в Нагорном Карабахе завершил развертывание

19:24
  • пятница
  • 20 ноября 2020

Миротворцы приступили к выполнению поставленных задач

Российский миротворческий контингент в Нагоном Карабахе завершил развертывание. Об этом доложил президенту России Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу.
Путин заявил об особом значении карабахского урегулирования для России

"Товарищ верховный главнокомандующий, в соответствии с вашим указом российский миротворческий контингент завершил развертывание на территории Нагорного Карабаха и приступил к выполнению поставленных задач", - обратился Шойгу к Путину на совещании с президентом по работе российских миротворцев в регионе.

Президент России отметил, что российские военные эффективно контролируют соблюдение перемирия в Карабахе. Режим прекращения огня соблюдается обеими сторонами. Путин подчеркнул, что обстановка в целом стабилизировалась.

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