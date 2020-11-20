Звезда сериала "Глухарь" найдена мертвой в своей квартире

Тревогу подняла внучка актрисы

Умерла актриса Людмила Князева. Тело 82-летней артистки было обнаружено на полу в ее московской квартире в луже крови.

"В полицию обратилась внучка актрисы, которая сообщила, что ее бабушка долго не выходит на связь и не отвечает на звонки. По прибытии в квартиру на Снежной улице было найдено тело 82-летней актрисы", - приводит слова представителя правоохранительных органов агентство ТАСС.

Медики констатировали смерть – отметив, что на теле нет признаков насильственной смерти. Тем не менее, поскольку актриса была в крови, решено провести проверку и экспертизу.

Людмила Князева родилась 6 ноября 1938 года. Сниматься в кино начала в 1990-х годах, в основном в эпизодических ролях старушек. В ее фильмографии такие картины, как "Глухарь", "Закон и порядок", "Паутина", "Пятницкий", "Ералаш", "Наша Russia", "Бабушка легкого поведения" и другие – всего более 50 ролей в кино и сериалах.

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