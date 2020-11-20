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Захвативший заложников в Тбилиси мужчина сдался полиции

20:16
  • пятница
  • 20 ноября 2020

Переговоры длились несколько часов

Захвативший заложников в офисе микрофинансовой организации в Тбилиси мужчина сдался полиции. Этому предшествовали несколько часов переговоров, сообщили в грузинских правоохранительных органах.
Стали известны детали захвата заложников в Тбилиси (видео)

"Специальные мероприятия завершены успешно. В результате переговоров и оперативных мероприятий, которые длились несколько часов, все заложники освобождены, а вооруженный человек задержан", - заявил журналистам глава департамента патрульной полиции МВД Грузии Важа Сирадзе.

Вечером 20 ноября в отделение одной из микрофинансовых организаций, расположенном на проспекте Церетели, ворвался вооруженный мужчина. В заложниках оказались 11 человек, позже двоих преступник отпустил. Захватчик требовал ввести в Грузии запрет на азартные игры, повысить пенсии и снизить ставки по кредитам. Сейчас бывшие заложники и преступник дают показания в полиции. На месте происшествия работают криминалисты.

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