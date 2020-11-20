Максима Фадеева объявили угрозой нацбезопасности Украины

Киев внес артиста в черный список

Служба безопасности Украины решила, что российский продюсер и композитор Максим Фадеев угрожает национальной безопасности Незалежной. Соответствующее представление поступило в украинский минкульт, который внес музыканта в черный список.

Министерство культуры вносит изменения в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности, на основании обращений СБУ, Совета национальной безопасности и обороны Украины и Нацсовета по ТВ.

"В Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины (СБУ) о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Максима Фадеева", - говорится в сообщении ведомства.

В составленном Киевом черном списке уже 155 российских деятелей культуры. Это, в частности, режиссеры Карен Шахназаров и Павел Лунгин, музыканты Александр Розенбаум и Николай Расторгуев, певец Лев Лещенко, актеры Василий Лановой, Валентин Гафт и Валентина Талызина, напоминает ТАСС. Большинство из них включены в перечень за то, что ездили в Крым.

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