Число случаев COVID-19 в мире за сутки выросло на 620 тысяч

Умерли более 10 тысяч пациентов

Всемирная организация здравоохранения опубликовала последнюю информацию по ситуации с коронавирусом в мире. По данным ВОЗ, число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 за сутки увеличилось более чем на 620 тысяч, а летальных исходов – более чем на 10 тысяч.

К 18:00 мск 20 ноября в организацию поступили сведения о суточном росте числа заболевших на 620 744, общее количество выявленных случаев коронавируса достигло 56 623 643. Скончались за сутки 10 516 пациентов, общее число умерших c COVID-19 с начала пандемии - 1 355 963.

ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами. Большая часть случаев заражения – почти 45% - приходится на Европу, на втором месте Северная и Южная Америка, Юго-Восточная Азия – на третьем.

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