Собянин назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в Москве

Мэр не видит необходимости закрывать детские учреждения

Всплеска заболеваемости коронавирусом в Москве не наблюдается. Ситуация контролируемая и управляемая, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"В последние пять дней… никакого серьезного всплеска заболеваемости не произошло. Наоборот, ситуация достаточно стабильная. По загрузке коечного фонда мы видим даже небольшое высвобождение коек в наших больницах - хотя сами цифры по количеству госпитализируемых, они высокие", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия-1".

По словам мэра Москвы, необходимости закрывать детские сады в Москве из-за коронавируса сейчас нет. Снижается заболеваемость и среди старшеклассников, их доля в общем количестве выявленных коронавирусных больных снизилась почти в два раза после того, как их перевели на дистанционное обучение.

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