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В России зафиксирован новый рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки

11:04
  • суббота
  • 21 ноября 2020

С начала пандемии заболели более 2 миллионов россиян

За сутки в России зафиксировано 24 822 случая заражения коронавирусом, это рекордный показатель с начала пандемии. Всего с февраля 2020 года выявлено 2 064 748 человек с COVID-19.  В Москве зарегистрировано 7 168 больных, это тоже максимальное значение. Всего в столице выявлено 547 138 инфицированных. 
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Ранее самое большое число больных в России зафиксировано накануне, 20 ноября – 24 318 человек, в Москве максимум также был зарегистрирован в эту пятницу – 6 902 человека.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в стране ухудшается ситуация с коронавирусом, но при этом взрывного роста заболеваемости не наблюдается. Руководитель ведомства призвала россиян не посещать общественные места без крайней необходимости.

Попова отметила, что, если существующие меры для борьбы с вирусом будут соблюдаться, введение локдауна не понадобится. Глава Роспотребнадзора ещё раз напомнила россиянам простые правила санитарной безопасности - она указала на необходимость носить маски, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.

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