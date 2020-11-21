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Московские врачи вылечили от коронавируса 400 тысяч человек

10:02
  • суббота
  • 21 ноября 2020

Мест в больницах хватает

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 6 080 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 400 332.
В Москве открыли новые пункты для сдачи плазмы с антителами к COVID-19

Москва не вошла в список крупных городов с наиболее высокой вероятностью заражения коронавирусом. Исследование провёл "СберИнднекс".  По его данным, вероятнее всего подцепить вирус можно в Перми и Воронеже.

Далее в списке идут Иркутск и Новосибирск. Наиболее безопасными с точки зрения эпидемиологии признаны Москва, Краснодар и Нижний Новгород.

По данным на 20 ноября, в России диагноз COVID-19 поставлен 2 039 926 пациентам, умерли с начала пандемии 35 311 человек. В Москве больных зарегистрировано без малого 540 тысяч, в мире более 57 миллионов человек заразись коронавирусом, умерло более 1,3 миллиона человек.

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