ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Число заболевших коронавирусом в мире достигло 58 миллионов

10:02
  • воскресенье
  • 22 ноября 2020

За неделю заразились более 4 миллионов человек

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 58 миллионов, скончались от осложнений болезни более 1,3 миллиона человек. Прирост заболевших за эту неделю превысил четыре миллиона.
Россия занимает 100-е место в мире по летальности от коронавируса

По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 12 миллионов человек, там умерли от осложнений болезни более 255 тысяч.

На втором месте - Индия, там количество заразившихся превысило 9 миллионов, третью строчку занимает Бразилия с более чем 6 миллионами инфицированных. На четвёртом месте находится Франция, там заболели 2,1 миллиона человек. Россия – пятая, у нас чуть более двух миллионов инфицированных.

Меньше всего больных зарегистрировано в Лаосе (25 заболевших), Сент-Китс и Невисе (19 больных), на Соломоновых островах заразились коронавирусом 16 человек, в Вануату зафиксирован один заболевший.

Британские и американские врачи назвали четыре распространённых симптома коронавируса на ранней стадии заболевания. Это – проблемы с пищеварением, конъюнктивит, спутанность сознания и утомляемость. При наличии этих проблем стоит сделать тест на коронавирус, предупреждают медики.

Ранее врачи сообщали, что среди основных симптомов коронавируса – повышенная температура, озноб, головная боль и сильный кашель. Позже выяснилось, что болезнь может проявлять себя высыпаниями на коже и диареей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Вспышка коронавируса
Вспышка коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.