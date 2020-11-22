Число заболевших коронавирусом в мире достигло 58 миллионов

За неделю заразились более 4 миллионов человек

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 58 миллионов, скончались от осложнений болезни более 1,3 миллиона человек. Прирост заболевших за эту неделю превысил четыре миллиона.

По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 12 миллионов человек, там умерли от осложнений болезни более 255 тысяч.

На втором месте - Индия, там количество заразившихся превысило 9 миллионов, третью строчку занимает Бразилия с более чем 6 миллионами инфицированных. На четвёртом месте находится Франция, там заболели 2,1 миллиона человек. Россия – пятая, у нас чуть более двух миллионов инфицированных.

Меньше всего больных зарегистрировано в Лаосе (25 заболевших), Сент-Китс и Невисе (19 больных), на Соломоновых островах заразились коронавирусом 16 человек, в Вануату зафиксирован один заболевший.

Британские и американские врачи назвали четыре распространённых симптома коронавируса на ранней стадии заболевания. Это – проблемы с пищеварением, конъюнктивит, спутанность сознания и утомляемость. При наличии этих проблем стоит сделать тест на коронавирус, предупреждают медики.

Ранее врачи сообщали, что среди основных симптомов коронавируса – повышенная температура, озноб, головная боль и сильный кашель. Позже выяснилось, что болезнь может проявлять себя высыпаниями на коже и диареей.

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