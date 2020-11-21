Шойгу прилетел в Ереван после совещания с Путиным по Карабаху

Предстоят важные переговоры

Большая российская делегация прибыла в Ереван утром 21 ноября. Уже прошла встреча министра обороны Сергея Шойгу с премьер-министром страны Николом Пашиняном.

Источники "Sputnik Армения" сообщают, что ожидается визит в Ереван министра иностранных дел России Сергея Лаврова, а также вице-премьеров Александра Новака, Алексея Оверчука, главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Российская делегация обсудит с армянскими партнёрами ситуацию в Карабахе, размещение миротворцев, оказание российской финансовой, технической помощи, содействие по линии МЧС.

Накануне, 20 ноября Владимир Путин провёл совещание на тему карабахского урегулирования. На нём глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту о том, что российский миротворческий контингент в Нагоном Карабахе полностью развёрнут.

9 ноября было подписано соглашение о прекращении огня в Карабахе. Свои подписи под документом поставили президенты России и Азербайджана, а также премьер Армении. Стороны договорились, что следить за прекращением боевых действий будут российские миротворцы. Также в Армении задействованы силы российского МЧС и наши пограничники.

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