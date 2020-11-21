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Приморье находится в транспортной блокаде после разгула стихии

11:34
  • суббота
  • 21 ноября 2020

Спасатели МЧС восстанавливают электроснабжение

В Приморье десятки тысяч жителей остаются без света, тепла и воды уже несколько суток. С перебоями ходит общественный транспорт. Из-за обледенения закрыто движение по мосту на остров Русский. В ликвидации последствий разгула стихии задействованы спасатели, волонтёры и военные. 
В Приморье десятки тысяч жителей остаются без света, тепла и воды

Третьи сутки Владивосток пытается справиться с последствиями стихии. Все силы коммунальных служб и спасателей направлены на то, чтобы освободить дороги от поваленных ледяных деревьев и снять ветки с проводов. Снегопад уже закончился и даже выглянуло солнце. Город начал потихоньку оттаивать, сообщает "ТВ Центр".  

Во Владивосток на помощь спасателям из Хабаровска прибыл дополнительный аэромобильный отряд. В городе практически везде восстановили холодное водоснабжение. Там, где ещё есть перебои, организован подвоз питьевой воды. Сложнее ситуация с электроснабжением. Без света остаются около двух тысяч домов. Для многих походные газовые плитки и баллончики до сих пор самый актуальный товар.

Под особым контролем ситуация в медучреждениях. Больницы стабильно работают на дизельных генераторах. На многих объектах восстановили водоснабжение и отопление. Полевые кухни помогают решать вопрос с питанием. Из-за потепления огромные глыбы льда, которые налипли на ванты Русского моста, стали падать прямо на проезжую часть. Движение по переправе закрыли. Для жителей острова Русский организованно паромное сообщение.

В крае сохраняется режим ЧС. Синоптики прогнозируют потепление. А это значит, что с крыш домов, деревьев и проводов могут падать снег и куски льда. Жителям нужно быть осторожными.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр".

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