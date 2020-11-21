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Коронавирус в России: новые госпитали и ограничения в регионах

11:45
  • суббота
  • 21 ноября 2020

Пандемия пока не идёт на спад

В российских регионах продолжают развёртывать дополнительные стационары. Пациентам с коронавирусом помогают военные врачи, студенты-медики и волонтёры.
В России зафиксирован новый рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки

Общаться с пациентами врачи могут дистанционно: возле каждой кровати установлен голосовой помощник. Многофункциональный медцентр Минобороны в Оренбурге построили весной. Сейчас он загружен на 93%. Пациентов всё больше, поэтому приходится разворачивать дополнительные койки, в том числе в реанимации.

Места в помещениях хватает – клиника отвечает самым современным требованиям. Здесь есть все необходимое медицинское оборудование, в том числе передвижное, благодаря которому ряд исследований могут проводить прямо в палатах.

По всей стране врачи ежедневно сталкиваются с огромными нагрузками. На помощь приходят волонтёры. В Рязанской областной больнице они транспортируют пациентов в красной и зелёной зонах, развозят передачи от родственников, моют полы. 

По всей стране специалисты МЧС продолжают проводить дезинфекцию общественных мест. Особое внимание уделяют транспорту и железнодорожным вокзалам. В автобусах, магазинах и других учреждениях регулярно проходят рейды. До сих пор не все понимают, как важно носить маски.

Коронавирус - не грипп, и победить его пока не удаётся во всём мире. Остановить распространение инфекции помогают ограничительные меры. Во многих российских регионах введен режим самоизоляции для жителей старше 65 лет, а школьники и студенты учатся в дистанционном режиме. В Омской области отменили новогодние корпоративы, в Кировской - все массовые мероприятия.

По всей стране расширяют объемы ПЦР-тестирования. В Москве, как сообщила заммэра Анастасия Ракова, узнать результаты анализов теперь будет ещё проще - их будут присылать в СМС-сообщениях.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".

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