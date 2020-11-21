Саммит G20 пройдёт в онлайн-формате

Он открывается 21 ноября

Борьбу с коронавирусом и восстановление мировой экономики обсудят на саммите G20. Он пройдёт в режиме видеоконференции. Участие во встрече примет Владимир Путин.

В этом году она проводится под председательством Саудовской Аравии. Главной темой саммита станет минимизация последствий пандемии. Как ожидается, лидеры стран двадцатки рассмотрят вопросы укрепления систем здравоохранения, предоставление всеобщего доступа к вакцинам, а также развитие международной торговли и борьбу с коррупцией.

Саммит будет идти два дня. Ключевые решения пропишут в итоговой декларации, сообщает "ТВ Центр".

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