Противостояние Европы и США набирает обороты

Разгорается крупный скандал

Евросоюз уличил США в шпионаже. В Брюсселе выяснили, что Вашингтон незаконно получал данные о военных разработках Дании и Швеции и с помощью этих сведений лоббировал покупку техники американского производства. Для европейцев это стало ещё одним аргументом в пользу создания собственной армии, которая не будет зависеть от заокеанских партнёров и НАТО.

Это ещё не конфликт, но первый тревожный звонок. Европа всерьёз задумалась о создании своей армии, независящей от США и НАТО. С каждым днём это скандальное для Вашингтона решение только набирает обороты.

Эммануэль Макрон заявил, что США будут уважать Францию как союзника, только если она и все европейские страны серьёзно отнесутся к собственной позиции. "Мы не вассалы и не должны от них зависеть", - сделал громкое заявление президент Франции.

Францию поддерживает Германия. Сама идея, говорят в Берлине не нова и в общем-то хороша. А в Бундестаге даже торопят - пора переходить к действиям. Военные тоже не против. Но генералы сперва хотят понять - а против кого им теперь предстоит обороняться, и кто будет задавать тон новым угрозам.

Британия - союзник Вашингтона - против этой затеи. Но рачительные немцы настаивают: мол, нет смысла тратить деньги на армии разных стран, когда они в одном пространстве, закупают одно и тоже вооружение, да и цели одни. Пока не ясно, чем закончиться ход конём для Евросоюза, но факт, что он сделан. Министры обороны ЕС, на встрече в Брюсселе, начали работать над секретным документом под названием "Стратегический компас", сообщает "ТВ Центр".

Собственно, это компас должен указать всему Евросоюзу, куда бежать и от кого спасаться. Правда, направление станет известно только через два года, тогда работа над документом будет завершена. Пока же, министры дружно констатировали - оборона Европы страдает массой проблем и с этим надо что-то делать. Начали с подсчёта танков. Выяснилось, что у США - якобы гаранта безопасности - только одна модификация "Абрамса". А в Старом Свете аж 16-ть собственных машин. Да и кораблей больше, и десантников, и самолётов. Так, почему бы не завести собственную армию при таком-то ресурсе и не проводить нужные Европе военные операции, без оглядки на США и НАТО.

Желание Европы заполучить армию неподконтрольную Пентагону и Альянсу усилилось после целой серии скандалов. Недавно выяснилось, что США шпионили за концернами Дании и Швеции, которые производят радары и боевые самолёты для своих вооруженных сил. И собственно эти добытые сведения, в итоге повлияли на решение правительств скандинавских стран, закупать не отечественные продукты, а американские истребители F-35. Не первый случай, когда разведка США, играет на руку своим концернам в борьбе за европейские рынки.

На демарш, затеянный Старым Светом, в Вашингтоне пока смотрят сквозь пальцы. Там ещё не закончен делёж президентской власти. Эксперты в России к попыткам Брюсселя создать свою армию отнеслись с пониманием, но и скепсисом. Ведь Евросоюз, по сути, до сих пор не сформировался как единое экономическое пространство, не имеет внятной внешней политики и не может решить даже текущие внутренние проблемы, как с мигрантами, так и с коронавирусом.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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