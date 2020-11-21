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Россия отправила более 300 тонн гуманитарной помощи в Карабах

12:35
  • суббота
  • 21 ноября 2020

Формируются новые колонны

В ближайшие часы в Нагорный Карабах прибудут две гуманитарные колонны МЧС России. В пострадавший регион доставят большое количество строительных материалов - около 350 тонн.
Шойгу прилетел в Ереван после совещания с Путиным по Карабаху

С их помощью власти смогут ускорить восстановление инфраструктуры и жилых домов, которые были разрушены в ходе боевых действий.

Первая гуманитарная колонна МЧС накануне, 20 ноября выехала из Еревана. В скором времени автомобили прибудут в Степанакерт. Ещё один конвой сформировали в Ростовской области. Погрузка материалов проходила на складе Росрезерва, сообщает "ТВ Центр".

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