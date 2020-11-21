Россия отправила более 300 тонн гуманитарной помощи в Карабах

Формируются новые колонны
В ближайшие часы в Нагорный Карабах прибудут две гуманитарные колонны МЧС России. В пострадавший регион доставят большое количество строительных материалов - около 350 тонн.
С их помощью власти смогут ускорить восстановление инфраструктуры и жилых домов, которые были разрушены в ходе боевых действий.
Первая гуманитарная колонна МЧС накануне, 20 ноября выехала из Еревана. В скором времени автомобили прибудут в Степанакерт. Ещё один конвой сформировали в Ростовской области. Погрузка материалов проходила на складе Росрезерва, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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