Спасение слона из глубокого колодца в Индии сняли на видео

Животное спасала вся деревня

Трогательные кадры из Индии попали в Сеть. Там спасли слона, который провалился в глубокий колодец. Его обнаружил местный житель. На помощь животному пришла вся деревня и даже прибыл большой отряд сотрудников экстренных служб.

Первым делом со дна откачали воду. Операция, в которой участвовали экскаваторы, грузовики и кран, продлилась 14 часов. Всё это время узника подкармливали - бросали ему банановые листья.

Поднимали животное под аплодисменты и радостные крики сельчан. Сам слон от потрясения не издал ни звука. Несколько дней он проведёт в деревне, а когда придёт в себя, отправится на волю, сообщает "ТВ Центр".

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