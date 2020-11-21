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Водителям разрешили самим определять состав автомобильной аптечки

10:46
  • суббота
  • 21 ноября 2020

Правила вступят в силу в 2021 году

Революционные изменения ждут всех российских водителей. В Минздраве решили, что с 1 января 2021 года они сами смогут комплектовать автомобильную аптечку, сообщает пресс-служба ведомства.
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На этот счёт уже издан приказ №1080н. В министерстве полагают, что изменение требований к комплектации аптечек не вызовет неудобств у потребителей, а также позволит им самостоятельно приобрести необходимые медицинские изделия и пополнять автомобильную аптечку по мере необходимости.

Тем не менее, на сайте Минздрава появилась инструкцию по использованию аптечки. В ней описывается универсальный алгоритм оказания первой помощи.

До настоящего времени состав автомобильной аптечки регулировался специальными правилами. В ней должны были находиться определённые медикаменты с действующим сроком годности.    

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