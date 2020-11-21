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Евгения Медведева заразилась коронавирусом

15:13
  • суббота
  • 21 ноября 2020

Фигуристка лечится дома

Фигуристка Евгения Медведева заразилась коронавирусом. Теперь она будет вынуждена пропустить как минимум две недели тренировок, утверждает Telegram-канал Mash.
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Несколько дней назад Медведева почувствовала недомогание и пошла делать тест на коронавирус. Он оказался отрицательным, но через некоторое время фигуристка снова отправилась к врачам. Второй анализ показал наличие в её организме вируса.

Женя сидит на карантине дома. Судя по всему, болезнь у неё протекает в лёгкой форме. Самоизоляция продлится две недели.

Два дня назад Евгении Медведевой исполнился 21 год. Среди её спортивных заслуг – чемпионство на Олимпийских играх 2018 года, множество призовых наград на Чемпионатах мира и России. Фигуристка носит звание мастера спорта России, она – кавалер Ордена Дружбы.

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