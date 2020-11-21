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"Замечательный отец": Муцениеце нежно отозвалась о Прилучном

15:54
  • суббота
  • 21 ноября 2020

Агата хочет, чтобы Павел вернулся в семью?

Агата Муцениеце не может забыть Павла Прилучного. После расставания с ним в Сети появились слухи о том, что звёздная пара может вскоре воссоединиться. Сама актриса подливает масла в огонь. В своём YouTube-блоге она в очередной раз заговорила о Павле и помянула его добрым словом.
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"Я считаю, что мой бывший супруг - замечательный отец", - сказала Агата. До этого, правда, она сетовала на то, что Прилучный мало общается с детьми, но добрые слова об отце своих детей запомнились больше.

Агата Муцениеце несколько месяцев назад рассталась с Павлом Прилучным. Говорят, что главного мажора страны соблазнила другая актриса - звезда "Папиных дочек" Мирослава Карпович.

Но, судя по последним новостям из звёздной тусовки, Павел и сам не рад, что ушёл из семьи. Друзья поговаривают, что он хочет вернуться к Агате и детям.

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