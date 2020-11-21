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Российские министры провели в Ереване важные переговоры по Карабаху

14:10
  • суббота
  • 21 ноября 2020

В Армению и Азербайджан отправилась большая делегация

Серию переговоров в Армении провели члены российской межведомственной делегации. По поручению Владимира Путина в республику прибыли министры иностранных дел и чрезвычайных ситуаций - Сергей Лавров и Евгений Зиничев, главы Минобороны и Минздрава - Сергей Шойгу и Михаил Мурашко, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова и вице-премьеры.
Шойгу прилетел в Ереван после совещания с Путиным по Карабаху

В таком же составе делегация отправилась после посещения Еревана в Азербайджан. Миротворческую операцию в Нагорном Карабахе на встрече в Ереване обсудили Сергей Шойгу и премьер республики Никол Пашинян. Режим прекращения огня успешно соблюдается. Благодаря работе наших военных в свои дома в Карабахе вернулись уже семь тысяч мирных жителей.

Обсуждалась и борьба с пандемией. Как сообщил Михаил Мурашко, российская делегация передала Армении образцы вакцины от коронавируса "Спутник V". Несколько встреч провёл и Сергей Лавров, на переговорах с президентом и премьером республики была подтверждена полная приверженность трёхстороннему соглашению по Нагорному Карабаху, сообщает "ТВ Центр".

"Всеми было признано, что это заявление является безальтернативным путём урегулирования ситуации, которая вела несколько недель назад весьма и весьма острый характер. Было подчёркнуто единогласно, что попытки подвергнуть сомнению это заявление не только внутри страны, но и за рубежом, являются неприемлемыми", - сказал Лавров.

Он также отметил, что участники переговоров высоко оценили работу российских миротворцев и указ президента России о создании межведомственного центра гуманитарного реагирования, который уже приступает к работе.

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