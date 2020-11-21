Автоэксперт: "Концепция хордовых трасс в Москве заложена в Генплан ещё в советский период"

В столице активно строят и реконструируют дороги

С 2011 года в Москве появилось 300 мостов, тоннелей и эстакад. В городе идёт активное строительство и обновление автодорог, построено более около ста километров новых магистралей, реконструированы клеверные развязки на МКАДе.

Эксперты отмечают, что, благодаря такому масштабному строительству, средняя скорость движения на дорогах постоянно повышается. За счёт этого улучшается экологическая ситуация в городе, ведь выхлопных газов становится меньше.

В планах московских строителей - до 2023 года в Москве уложить ещё 270 километров дорог, возвести 89 искусственных сооружений. Строительство новых дорог помогает избежать дорожных заторов в условиях постоянного увеличения количества автомобилей в городе, считает руководитель проекта "Пробок.Нет" Александр Шумский. По его оценкам, ежедневно в Москве передвигается более трёх с половиной миллионов машин.

"Ещё 10 лет назад нам обещали, что будет коллапс, но мы видим, что его не случилось, город едет, средняя скорость даже стала выше. Это удалось благодаря в том числе большим вложениям в развязки и новые связки дорожной сети", – отметил Шумский.

Эксперт назвал одним из масштабных преобразований города строительство хорд и рокад. Он напомнил, что концепция таких магистралей была заложена в Генплан развития Москвы ещё в советский период.

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