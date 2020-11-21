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Автоэксперт: "Концепция хордовых трасс в Москве заложена в Генплан ещё в советский период"

13:25
  • суббота
  • 21 ноября 2020

В столице активно строят и реконструируют дороги

С 2011 года в Москве появилось 300 мостов, тоннелей и эстакад. В городе идёт активное строительство и обновление автодорог, построено более около ста километров новых магистралей, реконструированы клеверные развязки на МКАДе.
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Эксперты отмечают, что, благодаря такому масштабному строительству, средняя скорость движения на дорогах постоянно повышается. За счёт этого улучшается экологическая ситуация в городе, ведь выхлопных газов становится меньше.

В планах московских строителей - до 2023 года в Москве уложить ещё 270 километров дорог, возвести 89 искусственных сооружений. Строительство новых дорог помогает избежать дорожных заторов в условиях постоянного увеличения количества автомобилей в городе, считает руководитель проекта "Пробок.Нет" Александр Шумский. По его оценкам, ежедневно в Москве передвигается более трёх с половиной миллионов машин.

"Ещё 10 лет назад нам обещали, что будет коллапс, но мы видим, что его не случилось, город едет, средняя скорость даже стала выше. Это удалось благодаря в том числе большим вложениям в развязки и новые связки дорожной сети", – отметил Шумский.

Эксперт назвал одним из масштабных преобразований города строительство хорд и рокад. Он напомнил, что концепция таких магистралей была заложена в Генплан развития Москвы ещё в советский период.

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