Москвичи смогут узнать результаты теста на коронавирус по СМС

Это значительно упрощает жизнь

Москвичи получили возможность узнавать результаты сданных тестов на коронавирус посредством СМС-сообщений. Как рассказала заммэра по социальным вопросам Анастасия Ракова, нововведение касается ПЦР-тестов, выполненных городскими медучреждениями.

"Сообщение придёт в случае как положительного, так и отрицательного результата", - сообщила Ракова.

Алгоритм поведения в случае положительного результата будет такой: в сообщении москвичей попросят оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции. Затем с ними свяжутся врачи и расскажут о дальнейших действиях.

Сейчас сдать ПЦР-тест на коронавирус можно по предварительной записи в одной из 162 городских поликлиник. Для детей работают отдельные кабинеты в 45 лечебных учреждениях.

По данным на 21 ноября, в Москве с начала пандемии зарегистрировано 547 138 инфицированных коронавирусом, умерли 8 233 человека.

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