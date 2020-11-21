Власти Торонто ввели локдаун из-за резкого ухудшения ситуации с COVID-19

За нарушение - большой штраф

В крупнейшем городе Канады – Торонто – введён локдаун из-за резкого ухудшения ситуации с коронавирусом. Ограничения будут действовать 28 дней. Как сообщил глава региона Даг Форд, это необходимо, чтобы предотвратить худший сценарий развития событий.

В Торонто не будут работать спортивные центры, казино, салоны красоты. Кафе и рестораны будут работать только на вынос. Магазинам предписано перейти на доставку продуктов, но они остаются открытыми. Гражданам запрещено собираться в группы более 10 человек.

Жителей Торонто попросили не выходить из дома без особой необходимости и максимально отказаться от общения с родными и друзьями. За нарушения ограничительных мер предусмотрен штраф в размере 750 канадских долларов (около 43 тысяч рублей).

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