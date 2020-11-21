В Москве объяснили, почему на переговорах Лаврова с Пашиняном не было российского флага

Такова специфика протокола

МИД России объяснил отсутствие российского флага на встрече Сергея Лаврова и Никола Пашиняна. 21 ноября в Ереван прибыла большая российская делегация, в составе которой был глава внешнеполитического ведомства.

Лавров провёл двусторонние переговоры с премьером Армении. Все заметили, что в зале был установлен только национальный флаг этой страны, а российского триколора не было.

Это связно с протокольной практикой этой страны, сообщили на Смоленской площади. "У каждой страны своя протокольная практика. Внимательные заметят, что флаг один только там, где речь идёт о встречах министра иностранных дел с премьер-министром и президентом", - проинформировали дипломаты в своём Telegram-канале.

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