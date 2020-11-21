ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве объяснили, почему на переговорах Лаврова с Пашиняном не было российского флага

16:23
  • суббота
  • 21 ноября 2020

Такова специфика протокола

МИД России объяснил отсутствие российского флага на встрече Сергея Лаврова и Никола Пашиняна. 21 ноября в Ереван прибыла большая российская делегация, в составе которой был глава внешнеполитического ведомства.
Российские министры провели в Ереване важные переговоры по Карабаху

Лавров провёл двусторонние переговоры с премьером Армении. Все заметили, что в зале был установлен только национальный флаг этой страны, а российского триколора не было.

Это связно с протокольной практикой этой страны, сообщили на Смоленской площади. "У каждой страны своя протокольная практика. Внимательные заметят, что флаг один только там, где речь идёт о встречах министра иностранных дел с премьер-министром и президентом", - проинформировали дипломаты в своём Telegram-канале.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Сергей Лавров и Никол Пашинян
Сергей Лавров и Никол Пашинян
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.