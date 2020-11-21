ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На Москву надвигается новый циклон с сильным снегопадом

16:34
  • суббота
  • 21 ноября 2020

Высота снежного покрова превысит 10 сантиметров

Коммунальные службы ещё не закончили уборку снега после ночного разгула стихии, а на Москву надвигается новый циклон. У него есть имя -  "Сара", он принесёт в столицу сильный снегопад.
Синоптик рассказал, когда Москву завалит снегом

Погода испортится днём 22 ноября, а пик снегопада придётся на утро 23 ноября. Об этом РИА Новости сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Атмосферное давление в регионе резко понизится - до 740 миллиметров ртутного столба. Это может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

По данным Гидрометцентра, 22 ноября днём ожидается от нуля до минус двух градусов, в ночь на 23 ноября будет такая же температура. Но в понедельник она повысится до плюс трёх, ожидаются снег и метель. Ветер будет южным, местами его порывы достигнут 17 метров в секунду.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Снегопад
Снегопад
Снегопадад
Снегопадад
Снегопад
Снегопад
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.