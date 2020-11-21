На Москву надвигается новый циклон с сильным снегопадом

Высота снежного покрова превысит 10 сантиметров

Коммунальные службы ещё не закончили уборку снега после ночного разгула стихии, а на Москву надвигается новый циклон. У него есть имя - "Сара", он принесёт в столицу сильный снегопад.

Погода испортится днём 22 ноября, а пик снегопада придётся на утро 23 ноября. Об этом РИА Новости сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Атмосферное давление в регионе резко понизится - до 740 миллиметров ртутного столба. Это может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

По данным Гидрометцентра, 22 ноября днём ожидается от нуля до минус двух градусов, в ночь на 23 ноября будет такая же температура. Но в понедельник она повысится до плюс трёх, ожидаются снег и метель. Ветер будет южным, местами его порывы достигнут 17 метров в секунду.

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