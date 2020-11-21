Дело Магнитского обернулось для британцев новыми российскими санкциями

Под ограничительные меры попали 25 человек

Россия закрыла въезд 25 гражданам Великобритании в ответ на санкции по так называемому делу Магнитского. Об этом сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что в июле 2020 года Лондон под надуманными предлогами ввёл санкции против должностных лиц России. Москва, опираясь на принципы взаимности, в ответ на недружественные действия британских властей вводит персональные санкций в отношении представителей Великобритании. Отныне им закрыт въезд на территорию России.

На Смоленской площади считают действия британского правительства попыткой вмешательства во внутренние дела России и оказания давления на систему правосудия. Мария Захарова в очередной раз призвала официальный Лондон отказаться от конфронтации.

В британский санкционный список вошли, в частности, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, замгенпрокурора Виктор Гринь и замглавы МВД Алексей Аничин. Фамилии британских чиновников или политиков, попавшие под ответные санкции, в МИДе не назвали.

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