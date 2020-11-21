ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Дело Магнитского обернулось для британцев новыми российскими санкциями

18:03
  • суббота
  • 21 ноября 2020

Под ограничительные меры попали 25 человек

Россия закрыла въезд 25 гражданам Великобритании в ответ на санкции по так называемому делу Магнитского. Об этом сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
Путин продлил контрсанкции до конца 2021 года

Дипломат напомнила, что в июле 2020 года Лондон под надуманными предлогами ввёл санкции против должностных лиц России. Москва, опираясь на принципы взаимности, в ответ на недружественные действия британских властей вводит персональные санкций в отношении представителей Великобритании. Отныне им закрыт въезд на территорию России.

На Смоленской площади считают действия британского правительства попыткой вмешательства во внутренние дела России и оказания давления на систему правосудия. Мария Захарова в очередной раз призвала официальный Лондон отказаться от конфронтации.

В британский санкционный список вошли, в частности, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, замгенпрокурора Виктор Гринь и замглавы МВД Алексей Аничин. Фамилии британских чиновников или политиков, попавшие под ответные санкции, в МИДе не назвали.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Британские санкции
Британские санкции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.