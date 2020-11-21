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Алиев высоко оценил действия Москвы в Карабахе

17:14
  • суббота
  • 21 ноября 2020

В Баку прибыла российская делегация

Урегулирование нагорно-карабахского конфликта обсуждают члены российской межведомственной делегации. По поручению Владимира Путина  в Азербайджан прибыли министры иностранных дел и чрезвычайных ситуаций - Сергей Лавров и Евгений Зиничев, руководители Минздрава и Роспотребнадзора - Михаил Мурашко и Анна Попова. Глава нашего Минобороны Сергей Шойгу уже провёл переговоры с президентом республики Ильхамом Алиевым.
Шойгу прилетел в Ереван после совещания с Путиным по Карабаху

Особое внимание уделили совместному заявлению лидеров трёх стран. В ходе встречи Алиев отметил усилия Москвы по стабилизации обстановки и высоко оценил ход выполнения договорённостей, сообщает "ТВ Центр".

До этого делегация посетила Армению. На встрече с премьером республики - Николом Пашиняном - Сергей Шойгу обсудил миротворческую операцию в зоне конфликта. Режим прекращения огня успешно соблюдается. В свои дома в Карабахе вернулись уже семь тысяч беженцев. Обсуждалась и тема борьбы с пандемией. Как сообщил Михаил Мурашко, российская делегация передала Армении образцы вакцины от коронавируса "Спутник V".

Целый ряд встреч провёл Сергей Лавров. В ходе переговоров с президентом и премьером республики была подтверждена полная приверженность трёхстороннему соглашению по Нагорному Карабаху.

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