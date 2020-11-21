В разгар пандемии Волочкова с новым возлюбленным улетела на Мальдивы

Балерина нежится на солнце

Пока во всём мире бушует пандемия коронавируса, звёзды российского шоу-бизнеса отдыхают на дорогих курортах. Недавно телеведущая Ксения Собчак побывала в Дубае, а её заклятая подруга Анастасия Волочкова сейчас нежится на солнце на Мальдивах.

Балерина отправилась на солнечные пляжи Аравийского моря в компании со своим новым возлюбленным, которого она пока до конца не рассекретила. Фотографии в социальных сетях, которые публикует Волочкова, пока что мало говорят о личности мужчины, который покорил сердце Анастасии.

К примеру, на одном из снимков запечатлены тени на пески – Волочкова стоит рядом с таинственным избранником. На фото видна лишь часть ступни мужчины. "Это мы с любимым. И Вам всем счастья, и лучшего отдыха, и тепла!", - написала артистка.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"