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В разгар пандемии Волочкова с новым возлюбленным улетела на Мальдивы

19:43
  • суббота
  • 21 ноября 2020

Балерина нежится на солнце

Пока во всём мире бушует пандемия коронавируса, звёзды российского шоу-бизнеса отдыхают на дорогих курортах. Недавно телеведущая Ксения Собчак побывала в Дубае, а её заклятая подруга Анастасия Волочкова сейчас нежится на солнце на Мальдивах.
"Красивый, позитивный": Волочкова показала нового возлюбленного

Балерина отправилась на солнечные пляжи Аравийского моря в компании со своим новым возлюбленным, которого она пока до конца не рассекретила. Фотографии в социальных сетях, которые публикует Волочкова, пока что мало говорят о личности мужчины, который покорил сердце Анастасии.

К примеру, на одном из снимков запечатлены тени на пески – Волочкова стоит рядом с таинственным избранником. На фото видна лишь часть ступни мужчины. "Это мы с любимым. И Вам всем счастья, и лучшего отдыха, и тепла!", - написала артистка.

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