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Путин назвал главные риски для мира в период пандемии

17:24
  • суббота
  • 21 ноября 2020

Президент выступил на саммите G20

Владимир Путин назвал массовую безработицу и рост бедности главными рисками для мира. Президент России выступил на саммите большой двадцатки. Встреча лидеров G20 проходит из-за пандемии в формате видеоконференции.
Саммит G20 пройдёт в онлайн-формате

"Несмотря на позитивные некоторые сигналы, всё-таки главным риском остаётся массовая долгосрочная, так называемая застойная безработица с последующим ростом бедности и социальной неустроенности", - сказал Путин.

Лидеры двадцатки обсуждали, прежде всего, ситуацию в мире, сложившуюся в период пандемии коронавируса. По мнению главы государства, масштаб проблем, с которыми человечество столкнулось в 2020 году, перерос в кризис, которого современный мир не знал со времён Великой депрессии.

Российский лидер в своём выступлении отметил, что из-за распространения вируса по планете оказался серьёзно подорван рост национальных экономик. Пандемия унесла сотни тысяч жизней, а миллионы людей лишились своих рабочих мест и доходов, указал Путин. "И роль двадцатки здесь состоит в том, чтобы этого не допустить", - сказал Путин.

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