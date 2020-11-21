Си Цзиньпин предложил раздать всем жителям Земли QR-коды здоровья

Это позволит эффективно бороться с коронавирусом

Си Цзиньпин предложил на саммите G20 создать единый международный механизм кодов здоровья. По замыслу председателя КНР, в их основе будут результаты тестов на коронавирус. Такие коды должны быть признаваемы на международном уровне. В Пекине надеются, что в проекте примут участие все страны.

В Китае система кодов здоровья действует практически с самого начала пандемии коронавируса. Каждый город создаёт свою собственную систему в местной соцсети, а жители обязаны регистрироваться в системе. Граждане имеют разные цвета кодов (красный, жёлтый, зелёный) в зависимости от их статуса и результатов анализов.

С помощью привязанных к жителям QR-кодов они могут посещать определённые общественные места. К примеру, зайти в транспорт может только человек с зелёным кодом.

Похожая система QR-кодов действовала в Москве в весенний период пандемии и работает сейчас в ресторанах, кафе и некоторых организациях.

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