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За сутки в России более 24 тысяч человек заразились коронавирусом

10:33
  • воскресенье
  • 22 ноября 2020

Скоро начнётся массовое вакцинирование

За сутки в России зафиксировано 24 581 случай заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 2 089 329 человек с COVID-19.  В Москве зарегистрировано 6 575 больных, всего в столице 553 713 инфицированных. 
Россия готова предоставить вакцину от коронавируса всем странам

Самое большое число больных в России зафиксировано накануне, 21 ноября – 24 822 человека, в Москве максимум также был зарегистрирован в эту субботу – 7 168 человек.

На саммите большой двадцатки, который проходит в эти выходные, Россия предложила свои вакцины от коронавируса всем нуждающимся странам. Об этом сказал в своём выступлении президент Владимир Путин. Глава государства отметил, что конкуренция среди производителей вакцин в мире неизбежна, но в первую очередь нужно думать о гуманитарной стороне вопроса.

Президент назвал общей целью мирового сообщества формирование портфеля вакцинных препаратов и обеспечением надёжной защитой всех жителей планеты. Путин сравнил нынешнюю пандемию коронавируса с кризисом, возникшем во времена Великой депрессии.

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