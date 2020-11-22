В Москве растёт число вылечившихся от COVID-19

Теперь москвичи смогут узнавать результаты тестов по СМС

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 5 245 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 405 577.

Накануне, 21 ноября москвичи получили возможность узнавать результаты сданных тестов на коронавирус посредством смс-сообщений. Нововведение касается ПЦР-тестов, выполненных городскими медучреждениями.

Информация об анализах в частных клиниках будет распространяться в режиме, который действовал до этого. В случае положительного результата гражданин должен будет остаться дома и ждать, когда с ним свяжутся врачи для информирования о дальнейших действиях.

По данным на 21 ноября, в России диагноз COVID-19 поставлен 2 064 748 пациентам, умерли с начала пандемии 35 778 человек. В Москве больных зарегистрировано без малого 547 тысяч, в мире более 57 миллионов человек заразись коронавирусом, умерло более 1,3 миллиона человек.

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