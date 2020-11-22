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В регионах продлевают коронавирусные ограничения

11:17
  • воскресенье
  • 22 ноября 2020

Число заболевших растёт

В российских регионах власти продлевают ограничительные меры в связи с ростом числа инфицированных коронавирусом. Школьников массово переводят на дистанционное обучение, пожилых людей - просят оставаться дома, а абсолютно каждого - надевать маску.
Коронавирус в России: новые госпитали и ограничения в регионах

Режим проветривания в каждом кабинете, в актовом зале и даже гардеробе: в Ульяновских школах проходит тотальная дезинфекция. Уже завтра с каникул выходят учащиеся младших классов. Для старших разработали новый формат. Одни будут учиться очно, другие – дистанционно. Потом меняться. Это поможет развести потоки детей.

А МЧС дезинфицируют вокзалы, социальные объекты. Транспортные компании в Кирове проводят обработку автобусов и троллейбусов перед каждым выходом в рейс. Ещё здесь установили санитайзеры. Рейды по соблюдению масочно-перчаточного режима не прекращаются. Но и сами люди стараются следить, чтобы каждый, кто находится с ними в помещении или транспорте, обязательно надел маску, сообщает "ТВ Центр".

На пределе возможностей работают фельдшеры скорой помощи и участковые врачи. Ведь доставлять бесплатные препараты амбулаторным больным часто приходится пешком. В Саратовской области для этого закупили дополнительные автомобили. Они способны вместить и бригаду, и их оборудование. Облегчить труд медиков или просто поддержать морально стараются и волонтёры акции "Мы вместе". Сейчас каждый ответственен за другого, говорят волонтёры. У них, как и у медиков нагрузка выросла. Выстоять целую очередь в аптеке для пожилого человека тяжело и опасно – помогают активисты. Они забирают документы из поликлиники или покупают лекарства и продукты. Очень много заявок от семей, которые находятся на карантине. Не отказывают никому. 

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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