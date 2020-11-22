Акция в Париже против закона "О безопасности" обернулась массовыми беспорядками

Задержаны более 20 человек

Потасовками с полицией завершился массовый митинг в Париже. Тысячи французов выступили против скандального законопроекта "О глобальной безопасности". Манифестанты перекрыли движение на площади Трокадеро.

Пока одни пели песни и скандировали слово “свобода”, другие поджигали урны и мусорные баки. Жандармы и спецназ попытались оттеснить протестующих. В правоохранителей полетели стеклянные бутылки и камни. В ответ полиция применила водомёты. Задержаны более 20 человек.

Резонансный законопроект был принят в первом чтении 20 ноября. Одна из его статей предусматривает наказание до года тюрьмы и штраф 45 тысяч евро за распространение изображения лица полицейского.

Французы уверены, что законопроект нанесет ущерб свободе слова. В частности, журналисты не смогут проводить съёмку во время манифестаций. Власти заявляют, что это не так.

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