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Украинские националисты в годовщину Майдана потребовали отставки Зеленского

12:20
  • воскресенье
  • 22 ноября 2020

Сам президент лечит коронавирус в элитной больнице

Автопробег националистов, шествие с фаерами и призывы к смене власти. На Украине отмечают очередную годовщину Майдана. В Киеве десятки радикалов окружили больницу, в которой проходит лечение от коронавируса Владимир Зеленский. Президенту пригрозили импичментом и тюрьмой. Украинские СМИ выяснили кто стоит за провокациями.
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Под издевательские песенки собственного сочинения "Вова, Вова, геть до Ростова" около сотни националистов празднуют седьмую годовщину Майдана. Но глава Украины из больницы к народу не вышел. Тогда митингующие устроили ему театральные похороны.

Националисты ударили по бездорожью украинской власти автопробегом. Власть, в лице Зеленского, народ с очередной годовщиной все же поздравила. Но не с трибуны, а из больничной палаты.

Националисты же требовали освобождения своих соратников, осуждённых за банальную уголовщину. И отставки Зеленского. Украинские газеты пишут, что за этими акциями стоит Порошенко. В его команде говорят- экс-президент всерьёз намерен вернуть себе пост. И очередная годовщина с пикетами и массовкой - удобный повод заявить о своих амбициях.

Стремление любой ценой стать частью Европы, привело к тому, что население страны после Майдана сократилось более чем на три миллиона. Развалены здравоохранение и промышленность и в шесть раз подорожали услуги ЖКХ. Зато сегодня Украина первая в Европе по уровню детского алкоголизма и смертности.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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