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В Волгограде водитель напал с монтировкой на полицейского (видео)

12:36
  • воскресенье
  • 22 ноября 2020

Возбуждено уголовное дело

В Волгограде возбудили уголовное дело после того, как водитель ударил монтировкой полицейского. Инцидент произошел, когда наряд ДПС остановил автомобиль без номеров.

Водитель вышел из машины и ударил одного из полицейских. Второму - пришлось выстрелить - сначала в воздух, а затем по ногам нападавшего. Сейчас тот в больнице. Как только его состояние стабилизируется, следователи будут ходатайствовать об аресте, сообщает "ТВ Центр".

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