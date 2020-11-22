Приморье приходит в себя после удара стихии

Частично восстановлено энергоснабжение

Во Владивостоке частично восстановлено электроснабжение и подача тепла в жилые дома. Из-за снегопадов и ледяного дождя без света, отопления и воды несколько суток остаются тысячи человек. В городе открыты пункты временного размещения, работают полевые кухни - людям раздают горячее питание.

Последствия непогоды ликвидируют спасатели, военные и волонтёры. Помогают бригады МЧС, прибывшие из других регионов. В крае нарушено транспортное сообщение.

Из-за обледенения закрыт мост на остров Русский. Для жителей организована паромная переправа. До сих пор с перебоями ходят междугородние автобусы. В регионе действует режим ЧС, сообщает "ТВ Центр".

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