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Приморье приходит в себя после удара стихии

11:20
  • воскресенье
  • 22 ноября 2020

Частично восстановлено энергоснабжение

Во Владивостоке частично восстановлено электроснабжение и подача тепла в жилые дома. Из-за снегопадов и ледяного дождя без света, отопления и воды несколько суток остаются тысячи человек. В городе открыты пункты временного размещения, работают полевые кухни - людям раздают горячее питание.
Приморье находится в транспортной блокаде после разгула стихии

Последствия непогоды ликвидируют спасатели, военные и волонтёры. Помогают бригады МЧС, прибывшие из других регионов. В крае нарушено транспортное сообщение.

Из-за обледенения закрыт мост на остров Русский.  Для жителей организована паромная переправа. До сих пор с перебоями ходят междугородние автобусы. В регионе действует режим ЧС, сообщает "ТВ Центр".

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