Театры стран БРИКС показывают свои спектакли в Москве

Фестиваль подходит к концу

В Москве завершается международный фестиваль театральных школ стран БРИКС. 22 ноября участники представят финальный спектакль. Мероприятие проходит при поддержке Фонда президентских грантов уже четвёртый год подряд, в этот раз в онлайн-формате.

Трансляцию всех спектаклей можно посмотреть в интернете. Для студентов подготовили и уникальную образовательную программу - мастер-классы и конференции с ведущими педагогами театральных школ из разных стран. В этом году фестиваль посвящён юбилею Победы, а также борьбе с насилием и военной агрессией, сообщает "ТВ Центр".

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