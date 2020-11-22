73-летний Бари Алибасов сообщил, что скоро станет отцом

Поклонники не поверили продюсеру

73-летний Бари Алибасов сообщил сенсационную новость – он скоро станет отцом. Ребёнка родит его 31-летняя помощница. Поклонники продюсера не очень-то поверили утверждениям Алибасова. После его отравления "Кротом" ему мало кто доверяет.

Тем не менее, шоумен утверждает, что у его сына Бари скоро появится братик или сестричка. Причём, родит Бари Каримовичу наследника или наследницу не абы кто, а любимый человек.

"Я люблю! Скоро у нас будет ребёнок! Не знал, что в 73 любить можно сильнее и ярче, чем в 17. Вика, Спасибо! За то, что появилась в моей жизни!" - написал Алибасов у себя в Instagram.

На своей странице он опубликовал видео, на котором он вместе с будущей мамой лежит на диване. Алибасов нежно поглаживает бедро молодой помощницы, закинувшей на него свои обнажённые ноги.

"Ждём новую передачу у Малахова или у Борисова", - пишут в комментариях подписчики. Они уверены в том, что это – очередной трюк продюсера, которым он хочет повысить интерес к своей и без того скандальной персоне.

По информации из окружения Алибасова, 9 декабря должен быть расторгнут его брак с Лидией Федосеевой-Шукшиной, а уже в январе продюсер хочет официально узаконить отношения с новой избранницей.

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